台中港貨物裝卸量自2010年邁入億噸大港以來，至今每年裝卸量都維持在億噸以上！2021年不受疫情影響，前11月貨物裝卸量已達1億2692萬噸，較2020年同期增加937萬噸，年成長7.9％；尤其是貨櫃裝卸量，較2020年同期增加537萬噸，年成長近1成，營運表現亮眼。

台中港務分公司表示，台中港營運迄今滿45年，開港當年克服風與砂的淬鍊，造就出國人第一個設計施工的人工商港，碼頭由當年7座擴建為目前63座，港區由商港、工業港、漁港兼具的綜合港，進化成現在的加值型物流港、能源港、綠港、觀光遊憩港，台中港的蛻變，有目共睹。

台中港自開港以來，經歷過台灣的經濟起飛與衰退，以及航運市場演變、產業型態轉型等洗禮，營運上展現亮點。

台中港務分公司表示，為配合行政院「前瞻基礎建設計畫」綠能建設，打造台灣成為具國際競爭力風場，台中港定位為發展離岸風電的作業母港，至今已有13家國內外風電廠商進駐，未來將持續招商引資，為台灣的綠能建設共盡心力。

此外，台中港在綠港長期規劃下，搭配發展港區的觀光事業，從三井Outlet Park到海洋生態館，以及規劃中的永續綠能博物館，展現台中港在觀光商業的發展願景。12月16日開幕的三井Outlet Park二期，更將台中港的觀光產業推向另一個光景。

台中港務分公司強調，台中港的營運業績屢創新高，仰賴港區各界夥伴們共同的努力與合作，台中港務分公司秉持港區大家庭的共存共榮理念，打造台中港優質的永續港口，期許台中港成為亞洲離岸風電標竿港口。