針對「台中清泉崗產業園區開發案」，立法委員陳椒華等人，今天上午到台中地檢署控告創利開發公司等3家公司負責人涉嫌偽造文書等罪，指控該園區環境影響評估說明書有8處涉及偽造，並抨擊中二選區候選人顏寬恒的家人擔任公司董事，涉嫌將公共財轉為私人利益，目前進入司法程序要求市府停止補件及後續審查。

對此，顏寬恒競選總部回應表示，顏家並非該公司負責人或代表人，不予回應；台中市政府環保局長陳宏益表示，環評作業均依法行政，並無不法。

陳椒華及時代力量台中市黨部主委洪錦鈺等一行人到台中地檢署前高喊「終止環保審查，先等檢方調查」、「譴責顏家，告發創利」等口號，按鈴控告開發、規劃及環評「台中清泉崗產業園區開發案」的創利開發公司等3家公司負責人。

陳椒華表示，「台中清泉崗產業園區開發案」已通過環評初審，但說明書共有8處涉及偽造文書，其中，指稱已取得地下水權，卻沒拿出相關資料。經查，該園區僅取得農業鑿井許可，並非工業用水許可，且她已取得水利署的公文回覆，園區並未取得水權。

陳椒華指出，園區位於空軍基地及飛機行航線附近，有3成規劃成倉庫，若存放影響飛安設備等物，恐涉及國安問題。另外，在國軍基地附近的開發案要取得國防部許可，但該園區並未取得國防部的許可就進行環評審查，違反規定。