台中市第二選區立委補選倒數，民進黨候選人林靜儀7日晚間在大肚區舉辦造勢晚會，副總統賴清德站台痛批國民黨對手顏寬恒家族利用政治漂白，得到政府權力後謀取私利，現在家財萬貫、豪宅是總統府一半大，是該「收跤洗手」的時候了，呼籲選民支持專業的林靜儀，改變中二選區的命運。

賴清德表示，如果想要從政、就不能謀取私利，若要謀私利就不要從政，但顏家今天家財萬貫，土地6、70筆，不但有豪宅、還有總統府，且豪宅有近總統府一半大，更侵占國家土地，讓大家清楚，顏家投入政治不完全是為了社會與人民，而是為了個人家族利益。

賴清德還說，選民要拒絕顏家的第二個理由很正當，就是想要當兄弟的就去當，但當兄弟就不要管政治；台灣在民主歷程中，主流與非主流對抗的過程中，黑道勢力趁機進入政治、用政治漂白，得到政府的權力後謀取私利，敗壞社會風氣，對國家社會影響很大。

賴清德強調，他要懇求中二選區的選民站出來維護公理正義、拒絕顏家，也要奉勸顏家，家財萬貫、土地快要一萬坪，足夠了，應該是「收跤洗手」的時候了；台灣社會民主化程度已與過去不同，立法委員對國家、地方都很重要，呼籲大家支持林靜儀。

賴清德說，台中第二選區有台中港、機場與漢翔，條件不比別的地區差，為何發展卻比不上別人，最重要就是需要一位好立委；顏家從省議員、議長到立委，連女兒都當副議長，但他的心、他的力量沒放在人民身上，是放在家族利益上。

賴清德強調，新冠病毒的變種已經來了，許多人因它喪命，台灣是因為大家團結支持政府全力防疫，相較其他國家較安全，而政府防疫重要，立法院的支持也很重要，呼籲大家將有專業背景的林靜儀送進立法院，也讓她能協助通過國防預算，守護國家安全。