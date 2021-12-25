台北市立第二殯儀館2期整建工程，因為原物料上漲、缺工，還一度發生邊坡坍塌，使工程經費要再增加2.6億，總預算多達19.1億，原本趕在市長柯文哲明年卸任前完工，如今將延後至2023年4月10日，議員審查追加預算時，認為坍塌疑似監造廠商疏失，預算遭暫擱將送政黨協商。

二殯2期工程物價調整費1.4億、工程預備費3995萬、變更設計費8015萬，總共2.6億，另委託技術服務費增加284萬。

市議員王浩指出，變更設計費8015萬，其中有5350萬屬工程問題，包括地平坍陷，考慮施工安全性增加1650萬，混凝土以切削機進行挖掘須2450萬及地質改良工法補強1250萬，這必須究責，經費不可全部都是市府出，要由廠商分擔負責，要求5350萬預算打對折。

北市新工處長黃立遠表示，設計責任檢討依契約規定已暫停核發設計和監造顧問款，另將對建築師扣分計點，此案靠近山坡地和山地交接處，地質變化非常大，施工相當困難。

議員游塾慧、李建昌、洪健益認為因為缺工缺料造成工程漲價，追加1億4060可以通過，但王浩認為變更設計費5350萬應打對折，另有議員建議總增加經費打8折，沒有達成共識，最後決定將預算送交政黨協商。