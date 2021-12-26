曾經被美國空軍部長描述為要「讓中國感到恐懼」的武器─B-21突襲者（Raider）隱形轟炸機即將在2022年首次亮相，並在公開展示後的幾個月內進行首次試飛。這是美國空軍自30年前在諾斯洛普．格魯曼公司位於加州帕姆岱爾42號工廠展示B-2以來首次亮相新型戰略轟炸機，B-21也是很長一段時間以來最受期待的新式轟炸機。

據《防務新聞》報導，美國空軍下一代隱形轟炸機——B-21戰略轟炸機將於2022年首次亮相，不過目前還沒有確定具體的日期。在新型轟炸機正式入役後，按照下一個財政年度的預算報告，美國空軍也將開始讓較舊型的的轟炸機陸續退役。

美國空軍參謀長布朗將軍(C.Q. Brown)在今年 9月時曾提及，美空軍將為 B-21亮相做些特別的事，例如可能會有個揭幕儀式或後續的首飛儀式。

國防承包商諾斯洛普．格魯曼公司（Northrop Grumman）自1988 年 11 月在加州帕姆代爾的42號空軍工廠向公眾展示B-2幽靈（Spirit）轟炸機後，30年來未再公開展示新型空軍轟炸機。當年B-2公開展示後，在隔年的7月進行首次公開飛行。

去年12月美國空軍部長肯德爾(Frank Kendall) 曾向國會表示表示，美國必須打造「讓中國恐懼的武器」，空軍會繼續讓B-21突襲者轟炸機一直處於保密狀態，直至2022年首次亮相為止。「我們不想讓自己的對手先知道太多狀況，我們想讓公眾以及國會瞭解空軍正在做的事，但是不會透露太多的細節。」他當時表示，諾格公司42號工廠內有5架處於不同生產階段的B-21隱形轟炸機。

美國智庫戰略與國際研究中心的航空航太和國防預算專家陶德·哈里森(Todd Harrison)認為，美國空軍將于明年年初提交的2023財年預算申請中，將會供關於B-21轟炸機的更多細節。

哈里森表示，新的預算報告書中會包括的資訊包括空軍的採購計畫以及有關B-21轟炸機什麼時候進行部署的評估。哈里森說：「對B-21轟炸機來說，2022年將會是重要的一年。」