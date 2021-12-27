挾著投資人的殷切期盼，近年來許多電動車新貴在風光上市後股價一路狂飆，惟近來這些新興股相繼陷入掙扎，也凸顯出下一個能撼動汽車市場的「特斯拉」恐怕難以尋得。

Lucid在7月借殼上市，其第一部電動車、才剛正式交車的Lucid Air不僅贏得美國權威汽車媒體《MotorTrend》的年度最佳汽車大賞，且單次充電可行駛520英里、領先所有電動車的優異里程表現亦獲得認證，惟該公司在本月初透露已收到美國證券交易委員的傳票，要求公司提供透過與特殊目的收購公司（SPAC）合併進而上市的相關資料，受此打擊，目前Lucid股價已跌回37.64美元，失守11月16日創下的歷史高點55.52美元。

由亞馬遜支持的電動車新創公司Rivian Automotive在11月透過IPO上市時表現一鳴驚人，在掛牌首日股價較IPO價格上漲29%，並在接下來一周上漲71%。儘管上市時尚未有任何營收進帳，但Rivian曾短暫成為全球第三大市值的汽車製造商，僅次於特斯拉和豐田。

Rivian領先群雄，推出了市面上第一輛全電動皮卡，同時也贏得《MotorTrend》的年度最佳卡車殊榮。該公司在12月中旬公布上市以來的第一份財報，但營收表現不如預期，並警告2021年產量可能較全年目標1200輛短少數百輛，同時提到持續困擾同業的晶片和零件短缺問題也將影響Rivian的營運。在上周最後交易日，Rivian股價小升0.52%，收在96.84美元，但與財報發布前創下的高點相比已下跌44%。

截至上周四收盤，兩家麻煩最大的電動車公司Nikola和Lordstown Motors市值已經分別下滑27%和80%，儘管Nikola在上周四宣布正式交付第一批車後，當天股價就飆漲了18%。

上周Nikola同意支付1.25億美元罰款解決創始人兼前執行長米爾頓（Trevor Milton）欺騙投資人的指控。Lordstown創始人兼執行長也已被迫下台，此前該公司亦警告因資金不足，不確定能否營運到年底。

Wedbush Securities知名科技分析師Dan Ives表示，這些公司難以兌現先前的營運承諾，意味著像Lucid和Rivian這樣的公司必須更加努力證明自己，才能讓投資人完全接受。

近來電動車產業的後起之秀紛紛陷入掙扎，但就連領頭羊、今年早些時候成為第六家市值突破1兆美元的公司特斯立也走得不太順利。特斯拉上周四大漲5.76%，收在1067美元，但較11月4日創下的歷史收盤高點（1229.91美元）已下跌13%。

Ives表示，拜登政府的「重建美好未來」（Build Back Better）方案卡關，對電動車多頭而言無疑是一記重拳。

但早在民主黨參議員曼欽上周表態無法支持這項龐大的社會與氣候支出法案之前，大部分電動車股票就已經開始下跌。

市場人士認為，新能源車走弱的主要原因應該是競爭變得更加激烈，福斯、豐田、福特和通用等老牌汽車製造商都已宣布將大幅加碼在電動車方面的投資。即使消費者的偏好以及更加嚴格的環保規定，促使汽車市場從汽油動力車大幅轉向電動車，但那些自立自強的電動車公司也不一定能在這場戰爭中勝出。