香港城市大學學生會日前收到校方通知，要求將校內的民主女神像移走，民主女神像至今仍在原位。據校方表示，學務長早於一年半前已主動與學生會討論，並指有關物品的展示申請已於今年3月31日屆滿，學生會至今並未再提交相關申請。

城市大學回覆媒體查詢時表示，學務長早於一年半前已主動與學生會討論，師生應遵守大學的程序和機制，申請在校內張貼告示或臨時展示物品，學生會當時亦已按相關程序，申請展示有關物品至今年3月31日，惟學生會至今並未再提交相關申請。在校方的回覆中，未說明是否協助學生會移走民主女神像。

學生會早前稱，校方正式書面要求學生會收回民主女神像，而民主女神像為學生會擁有的財產，因受損毀而難以搬遷，為免其再受破壞及考慮其長遠使用，決定在稍後時間撤走民主女神像以作保存。由於事出突然，該會需要時間考慮遷移地點及後續工作，因此已向校方明確表示未經學生會同意不能私自移動學生會財產。