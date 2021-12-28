國發基金執秘蘇來守28日表示，台、清、交、成四所大學近期分別成立半導體、創新等研究學院，國發基金明（111）年預計提供給這四個學院近5億元的運作資金，若隨後有新的研究學院揭牌，也將依法定程序追加預算。

國發會主委龔明鑫表示，國發基金全力支持鏈結產官學資源，引導企業研發資源及結合大學研發能量，期望培育更多菁英人才，提升產業競爭力。

國發基金依教育部訂定 「國家重點領域產學合作及人才培育創新條例」，與民間企業共同提供研究學院運作資金，協助頂尖國立大學與研發領先企業合作設立「國家重點領域研究學院」。

蘇來守表示，明（111）年度將提供約5億元的運作資金供已揭牌的台、清、交、成四所研究學院（台大重點科技研究學院、清大半導體研究學院、陽明交通大學產學創新研究學院、成大智慧半導體及永續製造學院），雖然目前僅編5億，但如果明年有新的研究學院揭牌，國發基金也會依法定程序追加預算，提供資金供這些半導體、創新等研究學院運作。