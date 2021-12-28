證交所28日召開上市審議委員會，審議通過聯陽（3014）轉投資5.45％的來頡（6799）初次申請股票上市（IPO）案。受到上市審議消息的利多激勵，來頡今日在興櫃股價收314.5元大漲6.03％，收盤均價306.6元。

來頡申請上市時資本額3.67億元，董事長為陳燦榮、總經理為孟達輔導上市承銷商為元大證券；董事長陳燦榮為最大股東，持股23.47％，另上市公司聯陽持股5.45％，另和通創投持股8.82％，九鼎創投持股6.23％，元大創投持股5.3％，遠鼎創投4.08％，華瞄國際創業持股3.7％，以及另二位個人大股東楊智富及張芳燕，持股各3.72％及3％。

來頡107年稅前虧損1432萬元，108年稅前純益3272萬元，109年稅前純益1.46億元，今（110）年前三季稅前純益2.33億元，每股稅後盈餘各為-0.35元、1.13元、3.73元及5.09元。

來頡主要業務包括電源管理IC之研發、設計與銷售；在市場結構方面，內銷占80.77％、外銷占19.23％；全體董事7席，合計持股比率占35.15％。