財政部關務署指出，自2021年12月28日起，我國正式實施預委任報關機制，即為預報關，其中兩種進口人包括涉及冒名報關或未回覆海關問卷等，若消費者未事先確認，這兩種進口人的貨物將卡關而無法入境。

關務署副署長陳依財表示，海關將分三階段推動預報關機制，第一階段是2021年12月28日起，我國海關限制兩種進口人需採預報關，否則包裹無法放行。進口人類型包括曾被民眾檢舉有冒名報關紀錄或涉嫌冒用人頭進口，還有頻繁進口且未回覆海關問卷等，約涵蓋2300人。

第二階段為2022年3月1日起海關將開放消費者自選預報關，也就是消費者可自行選用預報關制度，避免個資遭冒用。

第三階段則為2022年7月1日起我國擬全面施行預報關機制，等於所有消費者都必須事先預報關，否則包裹無法進入我國。關務署表示，海關將要求快遞報關業者調整作業模式，在貨物運入前以實名認證APP推播報關資料，民眾可透過APP確認其進口貨物，有效避免個資遭盜用冒名報關。

根據關務署統計，目前我國完成實名認證易利委APP註冊人數已達380萬人，約占快遞進口報單85％，等於每100件進口貨物有85件為完成實名認證者。