德州12月製造業 產出穩定成長 19:212021/12/28 工商 鄭勝得 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 達拉斯聯準銀行27日公布德州製造業展望調查顯示，用來衡量該州製造業生產狀況的生產指數從11月的27.4略降至12月的26.7，顯示產出維持穩定成長，但一般商業活動指數從11.8跌至8.1，低於市場預期的15，顯示整體商業活動降溫。 歐元區12月商業活動 降溫 CEBR全球經濟預測 台灣2026年躍第20大經濟體 #製造業 #產出 #穩定成長 #商業活動 #德州 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 11月三大產業氣候測驗點 全上揚 04:102021/12/25 財經要聞 台股出口導向ETF 後市帶勁 04:102021/12/28 投資理財 凌廣雙軸高速混合機 助創造利基 04:102021/12/22 產業特刊 擴大開放 海外車企在中國可獨資建廠 04:102021/12/28 產業財經 《經濟》景氣穩定成長 連十紅 16:142021/12/27 財經 立融儀器新機種 引領產業新趨勢 04:102021/12/27 產業特刊 三好球！11月台經院產業氣候測驗點全上揚 11:122021/12/24 財經 記憶體大戰 韓系產能擴張可能受限 美光技術贏三星 台廠供應鏈跟著賺 20:302021/12/18 財經 工商社論》央行難解的通膨新變數：供應鏈瓶頸 04:102021/12/21 財經要聞 外資負面清單再縮減 取消乘用車製造外資持股比限制 20:292021/12/27 兩岸 土地、商用地產交易 再破4千億 04:102021/12/24 財經要聞 財經熱門新聞 工作履歷空白一年怎解釋？面試官親解答：最忌諱做這事 - 財經 台股創新高卻暴賠！他哀號釣出一堆苦主：你不是最慘 - 財經 3家銀行理專行員爆盜領案 金管會一口氣開鍘2000萬元 - 財經 又完封！台積電4奈米狙殺敵人痛點 助攻晶片一哥打爆美企 - 財經 傳富邦握花旗優先議約權 他爆這家才是大魔王：金融圈傳遍了 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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