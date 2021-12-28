達拉斯聯準銀行27日公布德州製造業展望調查顯示，用來衡量該州製造業生產狀況的生產指數從11月的27.4略降至12月的26.7，顯示產出維持穩定成長，但一般商業活動指數從11.8跌至8.1，低於市場預期的15，顯示整體商業活動降溫。