年度封關在即，30日韓股交投清淡，目前KOSPI在2984.99點，跌8.3點或0.28%。同時，韓元卻走升。

韓股開高走低，因缺乏主流，故大部分時間都在橫盤整理。受到逢低買盤青睞，大型科技股上漲，三星電子漲0.25%，SK海力士也漲3.54%。

不過，汽車、化工和鋼鐵類股買氣較弱。現代汽車跌0.47%，浦項鋼鐵跌1.08%，LG化學也跌1.59%。

美元兌換韓元在1184.2價位附近，韓元升2.3韓元。