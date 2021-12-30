《韓股》交投清淡 韓股走跌 11:422021/12/30 時報資訊 時報編譯柳繼剛綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 年度封關在即，30日韓股交投清淡，目前KOSPI在2984.99點，跌8.3點或0.28%。同時，韓元卻走升。 韓股開高走低，因缺乏主流，故大部分時間都在橫盤整理。受到逢低買盤青睞，大型科技股上漲，三星電子漲0.25%，SK海力士也漲3.54%。 不過，汽車、化工和鋼鐵類股買氣較弱。現代汽車跌0.47%，浦項鋼鐵跌1.08%，LG化學也跌1.59%。 美元兌換韓元在1184.2價位附近，韓元升2.3韓元。 《韓股》韓股除息 大盤走低 台股封關周 漲多跌少 #韓股 #韓元 #清淡 #交投 #封關 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《台北股市》封關周穩萬八 台股迎好年 11:252021/12/27 財經 《國際金融》交投清淡 歐股小漲0.21％ 17:222021/12/29 財經 封關倒數第二日 台股交投冷清恐創今年新低 12:162021/12/29 財經 封關前衝刺 台股漲百點再觸新高18080點 10:302021/12/27 財經 逐洞賽｜摩爾投顧分析師張志誠 17:402021/12/27 財經 《美股掃瞄》「聖誕行情」持續發威 道瓊、標普500創新高 09:092021/12/30 財經 《國際金融》NFT、元宇宙 2021韓股大贏家 11:082021/12/29 財經 《韓股》獲利了結賣壓出籠 韓股收黑 16:142021/12/29 財經 年底交投平淡 美股早盤漲逾百點 特斯拉衝高後回跌 23:002021/12/29 財經 《韓股》韓股漲跌互見 徘徊3000大關 11:082021/12/28 財經 封關倒數 台股再觸新高18267點 12:572021/12/29 財經 財經熱門新聞 獨／長榮夫妻檔一早被錢砸醒：灌進500萬年終 爽爆了 - 要聞 中芯能做5奈米！台積電大老揭密 三星3奈米超車下場慘 - 財經 領40個月年終剛好而已！長榮員工眷屬1句話揭辛酸真相 - 財經 獨／超爽！長榮海運年終獎金落袋 狂撒40個月 - 要聞 長榮發40個月年終 員工帳戶截圖瘋傳：一般專員領150萬 - 要聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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