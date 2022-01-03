2022年開紅盤首日，韓國股市受到獲利了結賣壓影響，大盤在3千大關上下徘徊。目前，KOSPI在2986.89點，漲9.24點或0.31%。同時，韓元卻走貶。

由於市場對韓企獲利樂觀看待，3日韓股一開盤漲破3千點後，獲利了結的賣壓隨即出籠。

三星電子漲0.89%，SK海力士跌0.38%。電動車電池部門即將新掛牌的LG化學，上漲0.65%，大藥廠三星生物製藥也漲0.66%。不過，Naver跌0.53%，三星SDI也跌1.68%。

以電動車電池製造商LGES(LG Energy Solution)來說，其IPO可謂是2022年的重頭戲之一。目前，LGES是LG化學百分百擁有的全資子公司。LGES計畫發行3400萬股新股，每股價格目前訂在25.7萬至30萬韓元之間。同時，籌資預估值約在13兆韓元左右。

另外，韓國上個月的PMI(採購經理人指數)雖創3個月最高，以及連續15個月都是擴張的榮景。但是，受到全球新冠疫情升溫，加上供應鏈供給不穩影響，使得當地PMI上漲力道受阻。

美元兌韓元在1191.3價位附近，韓元貶2.5元。