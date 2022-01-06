三星才在兩天前於CES大展亮相新款中高階機種Galaxy S21 FE，台灣三星就宣布將於1月11日開賣S21 FE，趕上全球首波上市，台灣三星表示，S21 FE集結該系列中備受星粉喜愛的特色與規格，單機建議售價為21990元。

受到半導體零組件缺料影響，市場盛傳原先計劃在2021第四季問世的上半年旗艦機降價版Fan Edition，將延後至CES 2022期間發表，而三星果然在開展首日宣布推出S21 FE 5G，三星也加緊速度將其引進台灣，預定將在1月11日開賣。

雖然是旗艦機的親民降價版，S21 FE主鏡頭完全不能與S21 Ultra相比，也比S21系列中最入門的機種低階些，不過S21 FE搭載高通驍龍888平台、6.4吋螢幕全螢幕與120Hz螢幕更新率，則都與S21同級，並搭配4500毫安培電池，台灣三星強調，S21 FE亦與Galaxy生態圈完美整合，輕鬆串聯三星的耳機、平板與智慧手錶。