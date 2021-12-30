數位經濟白皮書 目標2022年第1季出第一版 16:292021/12/30 工商 譚淑珍 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 公平會主委李鎂30日指出，數位經濟白皮書目前已有初稿版本，目標要在2022年3月前公開第一版。 立法院經濟委員會30日審查公平會預算，會後李鎂針對數位「經濟白皮書」何時出爐一事指出，雖然目前已有初稿版本，但是，由於公平會是委員制，因此初稿必需在委員會內先討論。 李鎂指出，數位經濟涵蓋的議題相當多，國際間有關數位經濟的議題，都會納入其中，委員會也一直密集開會討論，目標要在2022年3月前公開第一版，並對外徵詢，徵詢對象會橫跨產官學界。 澳紐商會白皮書 籲台灣開放邊界 機器人與自動化展開幕 賴清德出席 #數位經濟 #白皮書 #李鎂 #第一版 #初稿 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 國戰會論壇》中國模式vs.美式民主 各國選邊站（古明章） 18:572021/12/06 海納百川 中俄總理視訊 推進全產業鏈合作 04:102021/12/02 產業財經 就職3周年 饒慶鈴勾勒慢經濟願景 04:102021/12/14 地方新聞 健康科技 疫後生活新風潮 04:102021/12/08 時尚消費 黃偉哲爭取數位發展部落腳台南 04:102021/12/29 地方新聞 大陸拚數位經濟 2025年占GDP逾半 04:102021/12/27 焦點新聞 就職3周年 台東縣長饒慶鈴發布《慢經濟in台東》政策白皮書 17:462021/12/13 政治 社評／明年大陸經濟 穩中要求變 04:102021/12/19 焦點新聞 「年度消費行為白皮書」公布 這4字成民眾共同追求關鍵字 21:262021/12/07 生活 陸國新辦發表《中國的民主》白皮書：實現民主有多種方式 不可能千篇一律 11:322021/12/04 兩岸 陸國務院新聞辦發表《「一國兩制」下香港的民主發展》白皮書 11:142021/12/20 兩岸 財經熱門新聞 中芯能做5奈米！台積電大老揭密 三星3奈米超車下場慘 - 財經 獨／長榮夫妻檔一早被錢砸醒：灌進500萬年終 爽爆了 - 財經 陽明年終慘輸長榮 員工全炸鍋！網虧爆：都拿去做這事 - 財經 長榮豪發40個月 高層爆激辯：抖出張榮發給年終內幕 - 財經 領40個月年終剛好而已！長榮員工眷屬1句話揭辛酸真相 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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