公平會主委李鎂30日指出，數位經濟白皮書目前已有初稿版本，目標要在2022年3月前公開第一版。

立法院經濟委員會30日審查公平會預算，會後李鎂針對數位「經濟白皮書」何時出爐一事指出，雖然目前已有初稿版本，但是，由於公平會是委員制，因此初稿必需在委員會內先討論。

李鎂指出，數位經濟涵蓋的議題相當多，國際間有關數位經濟的議題，都會納入其中，委員會也一直密集開會討論，目標要在2022年3月前公開第一版，並對外徵詢，徵詢對象會橫跨產官學界。