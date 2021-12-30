教育部體育署動滋券2.0，自今(110)年11月1日開放抵用以來，已有138萬2千餘人領券，抵用金額超過1.3億元，近7成運用在「做運動」、3成用在「看比賽」，其中運動場館業的抵用金額占46.86%。動滋券的使用期限為明(111)年6月30日，體育署提醒尚未領券的民眾，把握機會儘速至動滋網(500.gov.tw)領券。

國內新冠肺炎(COVID-19)疫情嚴峻，今年5至7月間運動場館業者因三級警戒防疫之規定受政府命令停業，活動賽事也因防疫考量被迫延期或無法舉辦，教育部配合行政院振興五倍券措施，加碼發放200萬份新臺幣500元「動滋券」，補助民眾使用於經教育部體育署核定之「做運動」、「看比賽」產業業者，希能促進民眾積極參與體育活動、觀賞體育賽事或到運動場館健身等，振興受疫情嚴重衝擊之運動產業。

體育署動滋券配合經濟部五倍券共通平台分四梯次抽籤，已抽出200萬名幸運兒，截至今(30)日下午4時，已有138萬2千餘人順利領券，抵用金額累計已逾1.3億元，交易金額累計已逾2.3億元，外溢效益約1億元，帶動運動經濟產值提升。配合職籃賽事及明年職棒賽事的開打，以及疫情趨緩後，民眾觀賞職業運動賽事或參與健身、體育賽事、運動觀光的需求增加，動滋券抵用預估會有新的高峰。

動滋券2.0聚焦受疫情影響嚴重之「做運動」、「看比賽」核心運動產業，希望以火車頭方式引領運動產業產值提升，刺激運動消費連鎖效應，促進整體產業正向發展。以兩大類別來看抵用占比，「做運動」占69.89%及「看比賽」占30.11%，以「做運動」為多數；各業別抵用金額占比以運動場館業占46.86%、運動休閒教育服務業占27.8%為最大宗，另運動經紀、管理顧問或行政管理業 占12.48%、運動傳播媒體或資訊出版業占6.32%、職業或業餘運動業占3.67%也有一定比例的抵用紀錄；縣市抵用金額占比則以臺北市占23.29%、臺中市占22.32%為最多數，其次則分別為新北市占19.98%、高雄市占11.57%。

動滋網也新增線上平台API串接服務，民眾可以選擇線上抵用動滋券。截至今日，線上抵用比例約有11％，已有多家線上平台業者參與，包括宏碁資訊(中信兄弟、富邦勇士)、FamiTicket全網購票網(富邦悍將、味全龍、樂天桃猿、T1職籃聯盟)、ibon售票(統一獅、P.LEAGUE+)、拓元售票(P.LEAGUE+新竹攻城獅)、年代售票(SBL)、iRunner 、樂活網、伊貝特報名網、眾點資訊、全統報名網、愛爾達電視等，提供運動賽事或觀看比賽等品項可收受動滋券，如路跑、馬拉松、排球聯賽、中華職棒、P. LEAGUE+、T1 LEAGUE、SBL超級籃球聯賽之報名、票券等，民眾可透過前揭平台進行消費抵用。

體育署持續辦理招商說明會鼓勵業者申請成為合作店家，只要符合「做運動」、「看比賽」相關範疇業者，可上動滋網登錄申請，通過審查者，即可以開始收受動滋券，另外也鼓勵合作店家提出加碼措施，擴大整體效益。

動滋券使用期限至111年6月30日止，體育署提醒尚未領券及抵用的中籤民眾，趕快上動滋網領券並進行消費抵用，共同支持運動產業振興。相關資訊請上動滋網(500.gov.tw)查詢，或電洽客服專線(02)7752-3658。