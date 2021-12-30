美國勞工部30日公布，迄25日止一周的上周初領失業救濟金人數，較前一周減少8000人至19.8萬人，低於市場預估20.8萬人，接近迄4日止一周創52年新低的18.8萬人水準。上周的四周平均數，也從20萬6500人減少至19萬9250人。