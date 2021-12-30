美上周初領失業救濟人數下降至19.8萬人 22:172021/12/30 工商 鍾志恆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國勞工部30日公布，迄25日止一周的上周初領失業救濟金人數，較前一周減少8000人至19.8萬人，低於市場預估20.8萬人，接近迄4日止一周創52年新低的18.8萬人水準。上周的四周平均數，也從20萬6500人減少至19萬9250人。 美11月PCE價格指數 年增5.7％ 總預算今復議 回歸委員會審查 #一周 #上周 #初領失業救濟人數 #美國勞工部 #初領失業救濟金人數 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 Omicron衝擊 美明年首季經濟成長估值看弱 22:192021/12/28 財經 美初領失業金人數出爐 小幅遜於預期 22:162021/12/23 財經 美股連三漲 標指創新高 03:152021/12/25 財經 元宇宙、第三代半導體概念領漲 台股早盤攻上萬八關卡 09:232021/12/24 財經 綠委拋憲法複決綁大選 陳玉珍批：不到一周打臉全民公投決定 11:312021/12/26 政治 美股連三漲 標普500創新高 04:102021/12/25 全球財經 供應鏈中斷 日麥當勞將停賣中、大薯一周 19:202021/12/21 財經 豐興 本周鋼價全面持平 04:102021/12/28 證券．權證 上周外資集中市場買超195.33億元 買超開發金9.88萬張最多 13:242021/12/27 財經 外資上周回頭買超195.33億 這檔買最多 14:002021/12/27 財經 外資連買 搭循環經濟商機 能率網通綠電 吸睛 04:102021/12/26 產業特刊 財經熱門新聞 震撼彈！台灣大哥大宣布合併台灣之星 穩坐電信二哥 - 財經 中芯能做5奈米！台積電大老揭密 三星3奈米超車下場慘 - 財經 長榮豪發40個月 高層爆激辯：抖出張榮發給年終內幕 - 財經 電信業洗牌！台灣大砸282億併台灣之星 換股比例曝光 - 財經 獨／長榮夫妻檔一早被錢砸醒：灌進500萬年終 爽爆了 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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