對於通膨和物價上漲問題，經濟部長王美花表示，通膨是全球性問題，政府首先要穩定能源價格，例如10月電價沒有漲，再針對貨物稅和進口關稅部份調整。至於未來電價會否上漲，王美花則說交由電價審議委員會決定。

王美花接受媒體節目訪問時指出，現在通膨問題，不是一個國家的問題，是全球性的問題，全球正受疫情影響，包括塞港、人力嚴重不足等問題，都會惡化供應鏈的穩定，也會惡化進口物價，政府首先作的是穩定能源價格，像10月電價沒有漲，針對貨物稅和進口關稅部份調整，使得油價就少了一元。

近來政府組成聯合稽查小組第一波去看相關餐飲行業，看業者漲價到底合不合理，如果有囤貨或不合理漲價，稽查小組就會進行監視，接下來還會再往上游的中盤商和大盤商去看。

至於能源成本上升，未來是否會調漲電價？王美花指出，電價當然會顧到民生需求，但未來還是會由電價審議委員會來看整個電價成本作出決定。