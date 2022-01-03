挑戰市場投資美股最低門檻！永豐銀行3日宣布，首創「ShareShares」平台、新台幣1000元即可投資美國股市逾30檔精選標的，協助小資族群累積財富。永豐銀行財富金融處處長徐德里表示，永豐銀行致力提供貼近消費者需求的個人服務以實現普惠金融，只要到ShareShares平台開立信託帳戶後，線上設定標的、金額及扣款日期等3步驟，結合股權分割技術，小資族群1000元即可定期定額參與美股市場。

根據統計，單月定期定額投資台股金額近40億元、續創新高；同時，海外複委託開戶數達297萬，2021年前11月累積成交逾4兆元。徐德里表示，定期定額投資股市以及海外投資的需求同步快速成長，ShareShares結合方法與市場二大特色，同時降低進入門檻，促使交易模式更加多元化。

目前市面上投資美股的平台最少要100美元起跳，永豐銀行指出，ShareShares最低申購門檻僅需新台幣1000元，就能投資美股高價位標的，即日起至12月31日享申購手續費0.3％優惠，賣出則免手續費；協助小資族群搭上美股電動車、元宇宙等熱門產業趨勢潮流。

除ShareShares平台外，永豐銀行表示，2021年11月也推出嶄新「美股交易平台」下單介面，客戶可直接在行動裝置上交易，從使用者行為出發，建構全新電商式投資平台，突破傳統金融產品繁複的申購介面與流程，提供簡潔與便利的數位客群使用者體驗。