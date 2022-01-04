和勤(1586)2021年12月合併營收2.49億元，月增4.94％，年減2.37％；第四季營收為6.97億元，季增4.75％，為單季次高；累計2021年全年合併營收26.44億元，年增14.54％。和勤表示，汽車晶片缺貨使客戶需求遞延，汽車零件旺季效應將會延續到2022年第一季，加上硬碟零件出貨遞延，預期2022年第一季淡季不淡。

和勤12月兩大業務的營收分別為：汽車零件1.74億元，佔比69.65％；硬碟機構件（VCM Plate）0.68億元，佔比27.13％。汽車零件部分，和勤的客戶因產品品項分散，大幅度降低汽車晶片缺貨的影響，在原有產品出貨增量及新產品的貢獻下，12月營收創下同期歷史次高；硬碟（HDD）零件接單滿載，營收維持上月水準，係受到船期影響，部分出貨遞延到下月，將於下月營收顯現。

和勤表示，多項新品已在2021年第四季小量出貨，預計於今年第一季陸續量產，包括新能源車零件、重卡變速箱零件、工業器械液壓泵零件等，以目前在手的訂單預示量，原有產品增量加上新產品量產，今年第一季將是淡季不淡，且將維持傳統的營收逐季走高趨勢，產品組合持續優化下，集團毛利率也將提升。硬碟（HDD）零件則隨著資料中心、伺服器需求成長，高階儲存硬碟市場規模穩定增長，硬碟零件出貨亦將同步表現。

在晶片缺貨、原物料成本、運輸成本雙漲情況下，公司持續與客戶進行價格協商，反映成本，硬碟零件毛利率可望回到以往水準。受惠新能源車以及重卡零件新品進入量產，今年汽車零件業務的成長幅度預期將超越去年；硬碟零件營收維持穩定，但毛利率回升，獲利貢獻將提升；此外，公司還有工業器械液壓泵零件、供電系統零件等產品加入量產，陸續貢獻營收。