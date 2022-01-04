越南紡纖廠復工及產能利用率提升，平均都已達8、9成，加上歐美服飾消費市場景氣持續熱絡，帶動化纖廠2021年第四季拉貨動能，且，農曆年前為傳統加工絲廠旺季，新纖（1409）、力麗（1444）、宏益（1452）訂單能見度已到2022年第一季，預期首季營運可維持正成長。

東南亞疫情趨緩後，當地紡纖供應鏈對紡纖原料需求強勁，且油價維持高檔下，化纖產品報價維持高價，宏益2021年全年合併營收20.97億元，年成長64.92％。

終端需求強勁，尤其環保紗、高毛利複合紗營占比持續提升。宏益指出，產線全產全銷，首季向為傳統大旺季，以目前訂單能見度來看，1、2月已滿，第一季的營收、獲利預期可維持2021年成長軌道。

在油價維持高檔下，新纖表示，各產品線的價格皆有撐，且客戶需求持續暢旺，目前包含加工絲、瓶用脂粒、工程塑膠粒銷售狀況續佳、獲利穩健。

看好2022年第一季加工絲景氣持續暢旺；新纖認為，在萬物皆漲下，化纖產業景氣前景仍看好。將於越南投資23.8億，籌建自有廠，預計3年後投產。而因應市場客戶需求環保、多樣、特殊性需求趨勢，工程塑膠粒將強化回收、生物可分解、差異化等新素材研究開發。

力麗加工絲產品手上訂單能見度已看到2、3月。力麗指出，主要產品加工絲、瓶用酯粒等，2021年下半年價格維持高檔，讓2021年全年營運大有起色。而這波產業景氣，應可維持到2022年的上半年。

力麗指出，2022年上半年，加工絲、酯粒產品價格雖會有季節性因素而有波動，不過，應仍可維持在高檔。加上印尼廠產線產能利用率達全產全銷，預期2022年上半年營運應有不錯的成長。