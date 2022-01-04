軟式隱形眼鏡研發設計製造的望隼科技（4771）在日本客戶因應備貨需求之訂單回流，2021年12月營收1.2億元，月增4.55％，年成長20.51％。望隼表示，受惠耕耘日本、中國和美國市場有成，三大地區的代工市佔率持續攀升，2021年全年營收14億元，較去年同期大幅躍進66.02％。

看好隱形眼鏡產業前景及接單能力，望隼科技正積極在兩岸三廠擴產，2021年月產能達到2500萬片規模，換算年產約3億片；2022年預計將再擴產，屆時月產將超過3000萬片，年產達3.6億片，產能具相當經濟規模，生產成本亦具競爭力。

望隼科技主營項目及營運模式為軟式拋棄式隱形眼鏡之設計、代工製造及銷售，產品行銷日本、中國、美國、東南亞。2020年營收8.55億元，EPS 2.94元；2021年受惠日本和大陸客戶訂單挹注，上半年營收6.76億元，年增111％，毛利率36％，稅後純益年增176％，EPS 2.68元。

望隼科技指出，基於大陸隱形眼鏡消費需求之快速發展，為更就近服務及為大陸客戶節省產品進口相關成本，2016年起投資大陸子公司江蘇視准醫療器械有限公司，主營項目及營運模式也是軟式拋棄式隱形眼鏡之代工製造及銷售，以中國為主要銷售區域。擁有大陸目前最先進的生產設備及製程技術，並已在2019年5月取得生產許可與產品注冊證開始出貨。

望隼與江蘇視准採用全注模製程，開發第四代高速全線自動化生產線，並運用智能製造。望隼生產製造美瞳片及透片，其中，美瞳類產品占出貨比重達50％以上，該類產品相較於透片更為複雜。