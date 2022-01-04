台北經營管理研究院與中華民國仲裁協會今（4）日舉辦「2022世界經濟走向與對策論壇」。台北經營管理研究院院長、海峽交流基金會顧問陳明璋指出，2022年的大陸經濟面對內外局勢嚴峻挑戰，加上兩岸關係不佳，身處其中的大陸台商將面臨經濟、政治雙重壓力。

陳明璋表示，中美貿易戰以及疫情衝擊，大陸台商利潤被壓縮，需要重新建構供應鏈，去年底又受到政策的影響，比如減碳、限電、疫情防控封城、追稅等，台商已感受到景氣趨冷。加上對在陸台企殺猴儆雞，政治表態壓抑台獨，台商面對許多挑戰。

珠海台商協會會長葉飛呈說，台灣與大陸經濟依賴程度大，台灣對大陸貿易經濟不能放棄。台灣經濟與大陸綁在一起，兩岸政治沒有交流，兩岸關係只能靠台商。

他指出，當前，大陸台商經營遇到的最大困難之一在於大陸大塞港，商品運不出去，以他公司的情況為例，有些商品已經出貨4個月還運不出去，這個問題不是只有台商遭遇，預計到明年都無法有效解決。