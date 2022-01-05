美國11月整體職缺數雖微幅下降，但仍在千萬人以上，不過請辭人數卻破紀錄暴增453萬人，經濟學家指出，這顯示勞工去追求更好的待遇和工作機會，對此情況，大企業較能應動薪資調漲的衝擊，但對小企業的競爭力是項艱鉅挑戰。

美國勞工部4日公布職缺和勞工流動率調查（JOLTS），2020年11月美國整體職缺數為1056萬，低於市場預期，也創自疫情以來最大降幅，但仍在千萬以上，且高於疫情錢水準；此外，11月請辭人數暴增453萬人，較前值激增8.9%，也高於9月436萬人，創下歷史新高。

綜合外媒報導，經濟學家認為，當前職缺仍於歷史高點徘徊，然而消費者需求也維持高檔，面臨勞動力短缺，各企業面臨極大的薪資調漲壓力，為實現充分就業之前，聯準會的壓力也難以緩解。

會計事務所Grant Thornton經濟學家史萬克（Diane Swonk），勞工請大多為追求更優渥的待遇，其中醫護產業於11月請辭破紀錄高達3%，亦是該產業歷史新高紀錄，主要是疫情持續太久，產生壓力所造成。

史萬克續指，大企業面對此情況，較有能力應對薪資調漲的衝擊，能夠不將成本轉嫁消費者的前提下，招募更多勞動力，然而這也將擠壓小企業的競爭力；史萬克警告，若變種病毒Omicron持續造成封鎖，可能將進一步重挫勞動力市場。