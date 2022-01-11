新冠肺炎疫情升溫，今國內再增加12名本土個案。外界關注期末考後是否能提早放寒假，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今表示，我強調是說這些都是追蹤中的個案，我們和教育部會就教學的立場上，請教育部做考慮。

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