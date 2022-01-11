疫情升溫學校提早放寒假？陳時中回應了 14:582022/01/11 中時 林周義 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新冠肺炎疫情升溫，外界關注期末考後是否能提早放寒假，陳時中今表示，請教育部做考慮。（圖／資料照，記者杜宜諳攝影） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新冠肺炎疫情升溫，今國內再增加12名本土個案。外界關注期末考後是否能提早放寒假，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今表示，我強調是說這些都是追蹤中的個案，我們和教育部會就教學的立場上，請教育部做考慮。 確診狂爆才接管？桃機員工：過去2年遭衛福部「放生」 2000萬劑莫德納何時到？陳時中給答案：這時間有新的來 #放寒假 #疫情升溫 #學校 #陳時中回應 #新冠肺炎疫情 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 居服員乾妹妹職場同事也確診！中壢某國小明預防性停課1天 21:022022/01/10 生活 家長確診 中壢1國小今預防性停課 04:102022/01/11 焦點要聞 北巿聯醫中興院區傳專責護理師確診 院方回應了 12:412022/01/11 生活 疫情升溫 台積電法說行情、大立光除息都失靈 台股殺逾百點 10:092022/01/11 財經 簡秀枝》黃土水《少女胸像》該如何處理？！ 09:022022/01/11 生活 北市鼓勵學校恢復用餐隔板 侯友宜這樣回應 11:242022/01/11 生活 安妮拒當魯蛇 靠第1哲學闖銀河 04:102022/01/10 娛樂新聞 吳鳳疫情升溫返家鄉夢碎 2年未見親妹曝土耳其現況 09:042022/01/11 娛樂 桃園2國小學童染疫 家長聽里長廣播才知學校停課 08:242022/01/10 生活 桃機疫情風暴燒向高雄 確診女學生一家出遊待3天2夜 20:472022/01/10 生活 海納百川》從註冊率掛零看私校悲歌（夏覺睿） 17:502022/01/10 海納百川 生活熱門新聞 中壢電子廠5確診 280名員工全送集檢所 下午5點半清空 - 生活 第三劑怎麼選？醫曝國外研究：打這牌抗體上升37倍 - 生活 獨》確診足跡殺進北市信義區 一蘭拉麵本店暫停營業 - 生活 疫情燒進信義區！護理師男友任職餐酒館停業 14名顧客急採檢 - 生活 疫情狂燒！桃園巿國小提前放寒假 1／14最後一天上課 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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