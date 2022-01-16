北京市15日確診新增1例本土新冠肺炎病例，活動軌跡涉及西城、海澱等多個區。據《北京日報》報導，從西城、海淀等區部分中小學了解到，有鑒於目前疫情防控形勢，宣布1月17日至21日的本市中小學寒假前最後一周，各校學生不到校，改為居家學習或線上教學。

透過西城區多所學校發佈的通知明確指出，各校將實行校園封閉管理，自17日起，各年級所有學生均調整為居家學習或線上教學，暫時取消託管，後續安排視疫情發展情況而定。也有部分學校在通知中表示，有考試年級需要緩考、補考、評優等工作，開學前後再進行。

而海淀區各校也對寒假前最後一周進行調整，17日至21日各校學生居家自主學習期間，將採線上期末試卷講評、期末結業式等。海淀區某一中學校長透露，原計劃在這周進行學科實踐活動和班級文化展示，也將改線上進行。

其中不少中小學表示，居家期間，教師將通過線上家長會、線上家訪，做好學生答疑輔導和心理健康教育，並提醒本學期仍是1月22日正式放寒假，請家長指導學生遵守防疫要求，做好學生健康狀況監測，非必要不出京、非必要不聚集。