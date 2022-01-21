新北市深坑國中活化校園空間，拉上活動式的紅門，穿堂即變身為美術館。（教育局提供）

新北市深坑國中活化校園空間，拉上活動式的紅門，穿堂即變身為美術館。兼顧防疫及藝術陶冶，19日下午期末考完，特展示馬來西亞藝術家陳鎰森Eaton 的畫作，並邀請其蒞校與學生們面對面互動，分享其作品理念並現場創作。

卓越樓一樓穿堂兩側，展示其複印的畫作，作品一路延伸至三樓，除讓師生飽覽國內外風景外，更可看出作者於尋常生活中對人事物的靜觀與體察，以及他對家鄉的記憶與濃濃的鄉愁。現場另有Eston特別準備的三幅原作，讓學生能零距離觀賞油畫豐富的肌理與色彩。

Eston透過畫作說起自己成為藝術家的奮鬥歷程，多年的刻苦錘鍊，讓他得以憑藉著藝術才能而四處遊歷，學生也跟著Eston的畫作旅行，徜徉在奧地利、維也納的歐洲風情。Eston更勉勵學生不要畫地自限，做一個敢做夢的人，並且踏實地充實自我、開闊眼界。

講座後半場，Eston進行現場創作，從場景的勾勒、構圖開始，一步步向學生說明素材的使用與技巧，對於學生的提問也有問必答。宛如魔術師般，半個鐘頭的時間，馬來西亞漁村的悠然樸實已躍然紙上，即使已超過講座原訂時間，仍有許多學生專注欣賞捨不得離去。

804班陳郁如同學表示：「能夠近距離欣賞如此精湛的藝術創作，覺得很感動，也更堅定了我想繼續往繪畫這條路前進的動力與信心。」805班賴品喬同學也表示：「鎰森老師說他因為小時候家庭環境不好，只能用便宜、吸水快的紙進行創作，為了克服紙質缺點，養成了他快速作畫的習慣，這種化逆境為助力的精神很讓我感動。」

校長李建英感恩說道：「在疫情變化影響心情的歲末，Eaton 老師的作品，有著療癒及穩定的力量。感謝教育局的支持與補助，讓國際藝術家的畫作，有機會引入校園，讓校園變身為美術館，以藝術收服青春躁動的心。」