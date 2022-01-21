新北市教育局頒發今年度第一學期原住民學生學業優秀及特殊才藝獎學金，國小有556位、國高中1027位，共1583位原住民學生獲獎，共計頒發712萬元獎學金，其中濂洞國小高董旺是學校的「不一鼓社團」團長，天生節奏感很好的他，很早就擔任鼓隊要角，升上六年級擔任團長後，更會主動協助團務大小事項，以及教導學習較慢的學弟妹，他期待將來能發揮打鼓的專長，成為優人神鼓的一員。

同樣獲頒獎學金的厚德國小的林浩恩，雖家庭環境弱勢，但對學習有很大熱忱，小一開始接觸桌球運動的他，平日努力練習，近兩年來囊括桌球全國重要賽事前三名的成績，另外因為從小就積極學習母語，更一舉拿下新北市原住民阿美族語演說第二名的佳績。懂事的浩恩表示想要用獎學金來購買桌球用具跟支付訓練費，減輕父母的經濟壓力。

新泰國小司祐祖有卓越的藝術天份，曾獲全國原住民兒童繪畫創作比賽優選、新北市學生美術比賽等各項市級比賽，在藝術競賽中屢次榮獲佳績。他的創作欲旺盛、創意十足、想法活潑不受侷限，作品不落俗套；能文能武的祐祖也代表學校參加分區田徑對抗賽，成績優異。由於家境並不富裕，獲得新北市政府原住民學生優秀才藝獎學金的這份鼓勵，成為他的助力與動力，能夠運用更多課餘時間精進自己，持續鑽研與探索藝術。

教育局長張明文表示，新北市每學期都會頒發原住民優秀獎學金及特殊才藝獎學金，鼓勵原住民學生不斷努力向上及發展特殊才藝，希望孩子們能以自身的原住民文化或長才為榮，讓原住民學生能在各領域中嶄露頭角。