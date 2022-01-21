丁立偉神父（左二）在新竹縣尖石鄉奉獻30餘年，21日獲得具有特殊奉獻的永久居留證「梅花卡」。（移民署新竹縣服務站提供／莊旻靜新竹傳真）

比利時籍神父丁立偉長期在新竹縣原住民鄉鎮服務，無私奉獻30餘年，內政部移民署中區事務大隊新竹縣服務站在春節前夕，21日前往尖石天主堂，送上具有特殊貢獻意義的永久居留證「梅花卡」，感謝丁立偉神父在部落家庭、文化、教育的付出與努力。

現年58歲的丁立偉神父在26歲的時候就到台灣傳教，1990年開始深耕尖石鄉，長期關懷篩區部落家庭，透過家訪了解如何協助，並在寒暑假期間，舉辦原住民青年營隊，鼓勵青少年不斷充實自我。

為了培養在地人才，讓學生安心就學，丁立偉神父也聯繫民間團體，連結社會資源，為原住民學生就學經費募款，甚至與天主教私立內思高工協調，提供免費住宿，提高學生的受教意願，進而擁有一技之長，為生活、生命找到另一條出路。

除了協助他人，丁立偉也以身作則持續進修，仍在輔仁大學攻讀博士學位，也帶領輔仁大學聖博敏神學院原住民神學研究中心。

丁立偉說，他當年來到台灣，發現部落的孩子因為城鄉差距、缺乏受教資源，因此就協助尋找願意提供資源的學校，看到孩子成長後離開部落繼續升學，甚至學成後回到部落服務，讓他十分欣慰。

此時獲得梅花卡，丁立偉也說，這是移民署對於他愛部落、愛台灣「最大的肯定」。移民署新竹縣服務站主任黃清欽表示，感謝丁神父在台傳教及無私對部落教育的貢獻，21日與尖石鄉戶政事務所前往頒證，提供「定居證一站式」服務。

新竹縣目前總共有5名神父取得特殊貢獻梅花卡，其中有3人均已取得身分證，黃清欽說，未來也將持續協助同為比利時籍神父的丁立偉、高立良，順利取得身分證。