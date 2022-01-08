陸委會早前發表年度《澳門情勢研析》報告，澳門政府回應，報告是對澳門社會政治經濟發展狀況妄加評論，嚴重脫離澳門社會實情民意，角度偏頗，對此堅決反對。

澳門政府指出，眾所周知，澳門特別行政區自回歸大陸以來，在中央的大力支持和特區政府帶領下，社會各界同心協力，實現社會穩定、經濟發展、民生改善，「一國兩制」、「澳人治澳」、高度自治的方針政策得到成功實踐，並取得了舉世矚目的成就。

澳門政府稱，一直以來，澳門特區政府始終依法處理台灣在澳辦事處人員有關證件的審批辦理工作，然而，特區政府在台辦事處人員的證件續期和新輪換人員的赴台申請卻一直無法獲批，在台辦事處於2021年6月19日起不得不暫停運作。儘管如此，特區政府仍繼續透過澳門旅遊局設立的24小時熱線為澳台兩地居民提供服務及處理求助個案。

澳門政府最後強調，將繼續堅定履行維護國家主權、安全和發展利益的憲制責任，堅決反對任何外部勢力干預特區事務，澳門社會不會因為某些勢力的惡意詆毀而受到任何干擾。澳門特區政府將按照《基本法》的規定，以及中央政府處理澳門涉台問題的基本原則和政策來處理澳台關係相關事宜，持續推動澳台民間交往，深化澳台民間交流合作。