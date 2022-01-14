立法委員江永昌今（14日）與中華民國會計師公會全聯會、台灣省會計師公會、台北市會計師公會於新北市中和區景新國小舉辦「寒冬送暖、溫馨關懷」活動。（江永昌服務處提供）

立法委員江永昌今（14日）與中華民國會計師公會全聯會、台灣省會計師公會、台北市會計師公會於新北市中和區景新國小舉辦「寒冬送暖、溫馨關懷」活動，捐贈在地10所小學每包2.5公斤、數量1000包的愛心白米，讓需要的家庭在寒冬中也感受到溫暖。

江永昌表示，由於學校老師們能夠第一手了解各個學生的家庭境況，因此經由學校代發，不僅能將物資送到最為需要的孩童手上，由老師們私下轉交，也易於保密，避免受領人遭受社會異樣眼光及冷嘲熱諷，為當事者做好健全的防護措施。

中華民國會計師公會全聯會理事長黃奕睿說，取之於社會、用之於社會一直是會計師公會的原則，也希望藉由每年冬季的物資捐贈達到拋磚引玉的效果，齊邀大眾共同幫助更多的家庭。

江永昌表示，希望每年透過實地走訪各校，將資源確實分散到社會需要的角落，也特別感謝會計師公會的愛心，讓學生們能順利茁壯，也期許孩子們未來翻身時能再將資源回饋於社會，延續熱心公益的風氣。