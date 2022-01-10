時序進入農曆年前，正是各家公司開始舉辦尾牙的季節，國內本土COVID-19疫情再起，不少公司選擇以部門尾牙取代集團尾牙，卻遇到有員工表示不出席部門尾牙，希望部門主管直接發放現金。對此，勞動部表示，這屬於福利事項，勞工自願放棄福利的部分，也不得要求公司另外給付現金。

受到國內本土疫情影響，再度繃緊民眾的神經，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中日前呼籲大家非必要、少參加，沒有限制不得舉辦，這讓不少公司選擇以小規模的部門尾牙取代大型的集團尾牙，也就是以部門員工數來發放餐費，由部門主管負責舉辦小型尾牙，感謝員工過去一年來的辛勞。

有公司反應，為鼓勵員工出席部門尾牙，除了準備每人餐費1200元，同時也有出席紅包600元，卻被不打算出席尾牙的員工要求支付1800元，員工更宣稱不支付就要去勞工局申訴。

同時，另一間同樣舉辦部門尾牙的公司卻遭員工反映「未出席還要補餐費」。員工指出，總公司給每個部門每人1000元的餐費預算，但部門主管找了每人要1300元的餐廳，不但要每個人額外多繳交300元，甚至連沒有出席的人也要出，讓他感到相當不平。

對於這些因尾牙衍生出來的問題，勞動部官員指出，尾牙與現場的出席獎、抽獎都屬於福利事項，並不屬於工資的一部分，公司不需要支付未出席的員工這些費用；至於不出席還要額外補繳餐費的部分，官員也強調，公司在這部分也無從要求未出席員工要額外補繳，「不出席就不可以額外負擔大家的餐費」。

官員表示，公司尾牙原則是自行參加、並非強迫性質，除非是有些工作上要求需要參與某些與維繫業務有相關的活動，這些就必須要得到勞工的同意，當勞工選擇不出席尾牙時，雇主也不得強迫勞工要請假、不得扣全勤、也不得有其他不利益處分，否則勞工可以向地方勞政單位檢舉，循勞資爭議來處理。