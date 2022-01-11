澳洲雪梨1名人夫年僅32歲就坐擁6座房產，總資產約270萬美元（約7400萬新台幣）。他在18歲時即買下他第一間房產，之後透過貸款、租金及工作所得等資產，創造安全健康的現金流，並逐步擴大自己的房產帝國；即便每月需要支付7000美元的房貸，但扣除每月1萬美元的租金收入，仍有3000美元的可支配所得，說是「人生勝利組」也不為過。

澳洲新聞網（News.com.au）報導，32歲的海瑞（Bobby Haeri）在18歲時與父親和姐姐合資，買下人生第一間房產，位於聖艾夫斯郊區，售價約55萬美元，「當時受惠政府的刺激措施，僅需支付5%的頭期款，且還不用繳印花稅」。

海瑞分享自己買第2間房產的經過，當時21歲的他利用自己所持第1間房產的持份，以57萬美元的價格，買下位於聖艾夫斯郊區奇拉拉的1間2房1衛公寓，這中間每天花費長達10小時以上的時間，精進自己對房地產的了解。

隨後海瑞計畫和迪翁訂婚，眼見房市正值火熱之際，因此決定將奇拉拉的房產獲利了結，大賺10萬美元，並藉此資金舉辦婚禮，及再買棟57萬美元的新家。之後再透過借貸、租金和薪資所得再買下5間房產。

海瑞和妻子迪翁（Dionne）育有1名1歲大的女兒米亞（Mia），對於這項成就，海瑞坦言要實現必要有所犧牲，興許好幾年都無法外出旅遊，每天需要工作長達12個小時，只正常5個工作天、8小時很難成功。

海瑞表示，買下這麼多間房產，目前確實背負約189萬美元的債務，但透過每月1萬美元的房租收入，創造安全健康的現金流，足以讓他償還每月7000美元的房貸，同時還能有3000美元可用於開銷。

此外，海瑞也透露自己一路走來，澳洲新推出的房屋貸款保險（LMI）在其中至關重要，他利用LMI保護持有的幾處房產，若少了LMI，要擁有現在的房產規模可能不大容易。