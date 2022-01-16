今年澳網開打在即，但被喬柯維奇（Novak Djokovic）事件搞得風波不斷，維多利亞州長安德魯斯（Daniel Andrews）16日在當地記者被問及此事，他呼籲喬柯維奇快點去打疫苗就沒事了。

「只要去打疫苗，根本也不用這樣浪費每一個人的時間了。這是四大滿貫賽事（澳網），重要性遠超越任何人，也是網球每年第一季的頭號盛事，我們重大的活動之一。到時候會很棒，因為有不受COVID打擾的現場觀眾。看上去會有點不同，但這是我們觀光經濟的重要一環，包括我們的旅遊業、工作機會、品牌等。」

喬柯維奇拒打疫苗的態度成為這次移民部長霍克（Alex Hawke）的施力點，他以大眾健康和秩序為由二度撤銷喬柯維奇的簽證。律師努力辯稱喬柯維奇對疫苗抱持開放態度，只是保留個人的選擇權利。移民部律師認為疫苗問世許久，喬柯維奇都不去打，反疫苗團體已經藉此將他視為指標人物。

16日上午雙方陣營在合議庭爭辯，這是律師的戰場，喬柯維奇也做不了什麼，他趁著午休空檔發一條IG訊息給澳洲選手柯基納吉斯（Thanasi Kokkinakis），恭賀柯基納吉斯在家鄉摘得首冠，稱讚他熬過許多傷病苦盡甘來，並祝他在墨爾本好運。

澳網將於17日開打，喬柯維奇首輪對手是凱柯曼諾維奇（Miomir Kecmanovic），如果喬柯維奇不能打，會改成第5種子魯布列夫（Andrey Rublev）來對戰凱柯曼諾維奇。如果喬柯維奇在賽程公布之後才遭到驅逐，他的位置將由會外賽最後一輪裡輸掉的球員遞補。