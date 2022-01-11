「雙快」衝擊虎年開春全球股市，第一快是Omicron傳播速度快，第二快是FED將加快升息速度。群益創新科技基金經理人黃俊斌今天指出，在聯準會升息縮表、降低通膨的預期過程中，股市震盪下跌難以避免，台灣經濟成長性與各產業展望都有趨勢向上的投資機會，台灣第四季GDP在外銷與內需雙引擎同步向上，表現可望優於預期，大盤指數可呈現偏多往上趨勢，台股在農曆年前、景氣熱絡與作夢行情下仍正面看待台股。

黃俊斌認為，Omicron傳播速度雖快，但多以輕症表現，重點仍在疫苗接種率。至於聯準會升息縮表、加速升息，這是壓制通膨的過程。在「雙快」夾殺下，台股的震盪加劇在所難免，不過，長期趨勢往上不變，因此，只要是大盤拉回就是買點，台股中的科技電子類股一直扮演要角，掌握科技趨勢，預視科技產業投資商機，仍是台股第1季投資重點。台股短期盤勢變數取決於通膨、疫情變化、供應鏈等三大因素。供應鏈雖仍有庫存堆積之不利因素，但庫存持續去化中，需要時間化解。展望台灣2022年，科技業將可望持續創新高、外資連續賣超三年機率低、經濟成長基本面向好、台股高殖利率具吸引力等利多因素下，台股後市表現仍可期。

黃俊斌指出，台股在農曆年前、景氣熱絡與作夢行情下仍正面看待台股。產業趨勢部分，雖然半導體產業受庫存調整之陰影未除，主要攻堅部隊晶圓代工、IC設計、車用電子族群短期難有發揮，僅有晶圓代工龍頭受惠高階製程需求成長，但是元宇宙題材仍舊可望帶動眾多半導體周邊需求，包括相關設備以及更高效處理器與更高容量儲存，來滿足元宇宙所需。整體電子產業輪動快速，個別族群雖有短期漲多修正的風險，但因為電動車、5G、HPC、AI、ABF帶動的半導體需求正式啟動，主攻族群修正後，仍有利多頭發展，可待回檔整理時，再行逢低布局。另外美、台內需相關類股以及受惠升息金融股也可多留意。