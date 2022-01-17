台積電(2330)帶頭衝，台股指數大漲作收！今天台股依舊是看台積電臉色表演，上周台積電法說會釋出樂觀展望，為近期飽受農曆年長假前獲利了結賣壓之苦的台股注入一劑強心針，儘管力旺(3529)、祥碩(5269)、信驊(5274)等千金股收低，利多不斷的環球晶(6488)也逆勢下跌作收，台積電今天股價勇創掛牌新天價，激勵了半導體個股，聯發科(2454)、聯電(2303)、世界先進(5347)及股王矽力-KY(6415)均收紅。

中小型股也因台積電穩盤擺脫上周賣壓干擾，力特(3051)、普誠(6129)、智晶(5245)、新盛力(4931)、長聖(6712)、瑞鼎(3592)、博智(8155)、巨虹(8084)、松上(6156)及威潤(6465)以漲停板作收，在台積電登高一呼帶動中小型股齊攻下，台股指數順利站回18500點，終場加權股價指數約18525.44點，上漲122.11點，成交量約2596.95億元；OTC指數為224.18點，上漲2.14點，成交量640.75億元。

今天盤中上市各類股以半導體類股表現最佳，上漲1.9%，其次是電子零組件類股及電腦通路類股，分別上漲1.47%及0.93%，表現較差者為運輸類股、油電氣類股及金融類股，其中運輸類股下跌2.23%，油電氣類股下跌1.15%，金融類股下跌0.94%；上櫃部分，表現最佳為電腦通路類股，上漲4.26%，表現最差為觀光類股、下跌0.08%。

就技術面來看，今天台股在台積電股價創高帶動下，指數開高走高，終場上漲122.11點，以18525.44點作收；近期指數在台積電上攻帶動下緩步攻高，5日線重新翻揚向上，指數亦站上各期均線，目前中、長期均線仍為多頭排列，下檔有月線及萬八整數關卡的雙重支撐，加上KD指標在50附近黃金交叉向上，且外資上周買超424億元，已連續四周買超台股，籌碼面偏多，台股後市不看淡。

復華中小精選基金經理人沈萬鈞表示，從1月初以來，台股受美國Fed升息、縮表議題，加上本土確診病例攀升等內外因素夾雜，致使加權股價指數及店頭市場走勢出現分化，大型權值股表現相對抗跌，但中小型電子股下挫；不過整體而言，目前大盤中、長期均線仍為多頭排列，隨外資明顯回流，加上半導體產業趨勢偏多、金融股隨升息預期轉強，後市行情不看淡，預計此波修正後，指數和類股可望回歸基本面表現。由於接下來美股將進入第四季財報公布密集期，根據Factset彙整統計(1/13)，美股第四季企業營收獲利優於預期比例分別為76%及90%，預估營收獲利分別成長12.9%及21.8%，可持續關注美國科技股表現及外資資金動向變化。

台新台灣中小基金經理人吳繼先表示，Ormicon疫情爆發，歐美確診人數新高，但以病毒想活下去的角度來看，傳染性會增強，但毒性會越來越弱，死亡人數沒有同步攀升，且歐美國家第二及第三劑的覆蓋率高達70%及40~60%，感染者皆為輕症，並不需要特別恐慌，甚至國內桃園疫情爆發，只要快速增加第三劑施打，對經濟活動與股市不會再有特殊影響，從歐美PMI指數雖下滑，但仍維持高檔擴張階段，反映疫情並不特別影響經濟活動。不過，以歐美CPI與PPI來看，皆創下20年以上不等的歷史新高，迫使FED必須加速緊縮資金，但升息隱含經濟復甦力道足夠，景氣仍往上，企業獲利仍成長，台股最低以年線17000為防守下限，且會逐步墊高。

吳繼先指出，加權指數在今年初大漲，主因台積電獨強，但中小型OTC走勢卻較弱，拉抬指數掩護中小型股出貨，且量能不足，致第一季股市呈現震盪整理，不過，FED提前升息(提前1季左右)，也提前將利空出盡，有利於第二季後的台股表現，股價反應健康基本面，而有較高的上漲機會，看好類股包括：一、仍有漲價優勢的半導體上游晶圓代工；二、需求強能順利轉嫁成本者，如高速傳輸IC與IP及ASIC；三、仍有漲價與擴產效益的ABF；四、特殊傳產股，如TSMC高雄蓋廠概念、高階消費遊艇等。