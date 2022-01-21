台股加權指數21日開低在18113.94點，權王台積電（2330）開低在644元，較前一日大跌7元，大型權值電子股如聯電（2303）、聯發科（2454）、大立光（3008）紛紛向下壓低，僅部分鋼鐵、防疫等族群逆勢抗跌，台股早盤大跌逾160點，進行萬八關卡保衛戰。

受到美國公債殖利率居高不下影響，科技類股的逢低買盤縮手、出現殺尾盤現象，美國四大指數20日全面開高收低，道瓊工業平均指數、那斯達克指數已跌破關鍵的200日移動平均線，標準普爾500指數、費城半導體指數也朝這條年線靠攏。

道瓊工業平均指數1月20日終場下跌0.89％（313.26點）、收34715.39點，創2021年12月3日以來收盤新低，跌破200日移動平均線（34959點），已連續第5個交易日收低。

那斯達克指數下跌1.3％（186.23點）、收14154.02點。費城半導體指數重挫3.25％（117.44點）、收3494.75點。

群益投顧指出，台股休市長達11天，期間聯準會（Fed）利率會議升息大致底定，封關前觀望氣氛轉濃，預料台股年前最佳狀況只會維持盤整格局，若市場沒有明確的人氣回溫訊號，去槓桿和提高現金部位，等過年後再作打算，會比較安全。

不過，仍留意近期法人進場下檔有支撐的個股，要有新春開紅盤時，台股短線修正，隨即結束的心理準備，中小型股人氣一旦回溫，就積極進場。