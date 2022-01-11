聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）周二出席國會連任提名聽證會，根據Fed向國會提交的書面證詞，鮑爾雖未提及包括升息等貨幣政策走向，但坦承高通膨已損及美國老百姓生計，Fed將藉由政策工具防止高通膨成為根深柢固的問題。

鮑爾是在準備出席周二參院銀行委員會聽證會的書面證詞中做以上表示。他提到，「我們都清楚高通膨如同加徵費用，尤其是對那些無法應付食品、居住與交通等基本生活開銷成本上揚的人來說更是如此。」

鮑爾表示，「央行將使用所有政策工具，防止高通膨成為根深柢固的問題。」

參院銀行委員會主要將就鮑爾第二任期舉行聽證會，美國總統拜登去年11月底正式提名鮑爾連任Fed主席。如何解決高通膨難題預料將是委員會拷問鮑爾的一大重點。

美國消費者物價指數（CPI）11月年增率飆上6.8％，創40年新高，12月數字周三出爐，市場預料將續創新高，年增率將達7.1％。

由於鮑爾連任獲得兩黨議員支持，因此任命案獲得通過不是問題，不過議員關心的是，Fed能否在續保經濟復甦的前提下，成功抑制通膨。

由於通膨不斷飆升，市場經濟學家與前Fed官員越來越擔心在打通膨方面Fed動作太慢，上周五公布的官方就業報告顯示，12月失業率下滑至3.9％，薪資還意外上揚，更增添市場的疑慮。

雖說失業率下滑與薪資上漲對勞工有利，但就業市場轉強的趨勢可能進一步助長物價飆漲。

鮑爾在書面證詞中指出，「美國目前就業市場強勁，經濟擴張速度也是多年來最快，不過疫情仍對經濟造成長遠的損害，疫後的經濟會有別於以往，所以央行貨幣政策目標須要將這些因素列入考量。」

鮑爾還說，「貨幣政策需有宏觀與前瞻的思維，並順應與時俱進的經濟發展進行調整。」