新冠肺炎疫情衝擊與數位金融趨勢下，國銀申設實體分行意願逐年降。金管會銀行局副局長童政彰11日公布2021年11月國銀申設分支機構狀況，此次只核准陽信銀行3處分行（臺北市、新竹市、臺中市），淡水一信2處分社（臺北市、新北市），據銀行局統計，近五年國銀核准申設家數從2017年的一年申設24家、降到2021年全年只有6家申設，分行總家數近四年都在3403家上下。

童政彰指出，國銀分行家數達最高峰是在2014年的3460家，後來逐年下滑，截至2021年10月底，本國銀行分行家數計3403處，國內每10萬成年人平均擁有本國銀行分行家數為17.5處。

據銀行局統計至2021年9月底，分行家數排名前五大銀行為合庫（269家）、一銀（187家）、華南銀（185家）、彰華銀（184家）、國泰世華銀（164家）；排名前五大信合社為台中二信（22家）、高雄三信（21家）、新竹一信（19家）、花蓮二信（18家）、淡水一信（16家）。

童政彰指出，實體分行家數逐年減少主要是近年國內金融機構積極運用金融科技創新，逐步提高實體分行服務深度及強化數位金融服務內容，更貼近民眾的使用習慣，拓展金融服務廣度，整體金融服務更為普及，同時朝多元發展。

童政彰說明，為提高金融機構增設分支機構之彈性及推動金融服務的普及性，已放寬金融機構得於每年5月及11月分別提出申請，且如於金融機構分支機構家數待增加地區申設，可隨時向本會申請及未有財業務條件限制。金融機構可依其發展策略申請設立實體之分支機構，有助於普惠金融願景之落實。

金管會期許金融機構持續注重及滿足社會各族群金融需求，積極結合實體據點及數位通路，提升金融服務效能，以利民眾享有便捷的金融服務。