在美國聯準會（Fed）主席鮑爾周二出席參議院任命聽證會的前夕，副主席克拉里達（Richard Clarida）卻因投資交易醜聞宣布將在周五辭職，比在月底任期屆滿時間提早兩周，這也讓他成為第三名因涉及不當交易而去職的Fed官員。

根據上周媒體報導指出，克拉里達在去年申報資料中，曾解釋他在2020年2月27日進行的投資交易，是原先就已安排好的資產平衡計畫。不過他在上月對申報資料進行更正，表示早在2020年2月24日，他曾賣掉三檔股票基金的持股，但在三天後，也就是27日又買回當初脫售的股份。

雖然Fed指稱，在克拉里達做出這些「無心的錯誤」後，就立即對申報資料進行修正，並還強調他的行為完全合法、並無涉及利益衝突，不過由於在2020年2月最後一周，因為受到疫情爆發，引發金融市場大幅震盪，克拉里達在該敏感時機進行數次交易，也引發外界不少爭議。

參議員華倫（Elizabeth Warren）周一致函給鮑爾，要求他提供更多有關Fed官員的交易活動。她還指出克拉里達的更新申報資料，證明「Fed內部的道德規範已經出現問題」。Fed聯官員的交易醜聞，最早在去年9月遭到揭發，前波士頓聯準銀行總裁羅森格倫（Eric Rosengren）與前達拉斯聯準銀行總裁卡普蘭（Robert Kaplan）因而還被迫辭職。

鮑爾周二將出席參議院銀行委員會的Fed主席提名聽證會，除了利率動向與縮表議題受到高度關注，克拉里達因涉及不當交易而離職一事，勢必將成為鮑爾在聽證會上面臨參議員嚴厲質詢的另一議題。

克拉里達下台一事對金融市場影響有限，因為他的副主席職務，美國總統拜登早已提名理事布蘭納德（Lael Brainard）接任；參院銀行委員會周四（13日）預定要召開布蘭納德的提名聽證會。