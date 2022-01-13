美國總統拜登提名的聯準會（Fed）副主席人選布蘭納德（Lael Brainard）13日（周四）赴參議院出席提名聽證會，她將表示，通膨躍升至將近40年來最高，控制通膨是Fed目前最重要的任務。

布蘭納德在預備的證詞指出，「我們看見成長展現最強勁的反彈以及失業率下滑，皆超越過去50年來任何復甦表現。但通膨已經過高，國內的勞工對薪資上漲情況感到擔憂。我們的貨幣政策聚焦在讓通膨返回至2％，同時維持遍及每個人的經濟復甦。這是我們最重要的任務。」