通膨直逼近40年來最高 Fed副主席人選布蘭納德說話了 11:392022/01/13 工商 陳怡均 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國總統拜登提名的聯準會（Fed）副主席人選布蘭納德（Lael Brainard）13日（周四）赴參議院出席提名聽證會，她將表示，通膨躍升至將近40年來最高，控制通膨是Fed目前最重要的任務。 布蘭納德在預備的證詞指出，「我們看見成長展現最強勁的反彈以及失業率下滑，皆超越過去50年來任何復甦表現。但通膨已經過高，國內的勞工對薪資上漲情況感到擔憂。我們的貨幣政策聚焦在讓通膨返回至2％，同時維持遍及每個人的經濟復甦。這是我們最重要的任務。」 匯率期貨趨勢專欄－美元長多確立 回檔介入 聯準會偏鷹 債券投資吸金 #通膨 #Fed #布蘭納德 #來最高 #副主席人選 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 採‧訪‧線‧上－升息解碼 農曆年前的央行議事錄找答案 04:102022/01/12 專題周報 股價指數期貨贏家專欄－留意美CPI 微型商品短單布局 04:102022/01/12 證券．權證 搭抗通膨順風車 美地產ETF起飛 04:102022/01/13 投資理財 無畏升息縮表 美國平衡基金績效亮 04:102022/01/13 投資理財 快了…美股今晚下殺或噴漲 就等1件大事開獎 18:022022/01/12 財經 柏瑞趨勢多重資產基金熱募 04:102022/01/13 全球財經 選股不選市 留意三特色族群 04:102022/01/13 投資理財 鮑爾：若通膨居高不下 聯準會準備升息 04:102022/01/12 國際 IDC：去年PC出貨3.49億台 創2012年以來最高 10:492022/01/13 財經 升息警報響 REITs布局良機 04:102022/01/13 投資理財 群益看台股 首季有三大變數 04:102022/01/12 證券．權證 財經熱門新聞 航運今年玩完了？專家曝塞港真實數據嚇一跳 - 財經 長榮200冤魂有救？驚天目標價再現 他見關鍵2字竟喊：慘了 - 財經 蔡英文狂讚台灣經濟好 一堆店卻倒光 謝金河竟1句神回 - 財經 三星4奈米翻車？新晶片遭爆讓蘇媽丟臉 性能慘輸天璣9000 - 財經 美西塞港又炸了！航運跌不停….陽明董座1句話洩天機 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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