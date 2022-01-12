保障台中市搜救犬救災安全及福利，台中市政府與國立中興大學12日上午於台中市消防局，簽署隨隊獸醫及犬隻醫療合作備忘錄（MOU）；雙方建立犬隻醫療與宣揚犬隻健康安全合作架構，彼此分享照顧經驗、資訊科技及訓練資源，確保搜救犬順利執行任務，保障民眾安全。

副市長陳子敬表示，地震災害及近來失蹤案件頻傳，仰賴搜救犬執行救援任務，但台灣搜救犬發展至今20多年，並沒有專屬醫療團隊，因此，透過簽署MOU，未來消防局搜救犬隊擁有全台唯一專屬獸醫團隊，執行國內外人道救援任務時，獸醫師將陪同前往，確保救災安全無虞，動物福利更加完善，緊急醫療更有保障。

消防局指出，台中市搜救犬隊107年成立迄今，救災成績亮眼，今與台灣最早創立獸醫學院的中興大學簽約，希望給台中搜救犬最好的訓練及最好的醫療照顧。另也顯示台中市是友善城市，重視人民福利，更重視毛小孩動物福利，是全台唯一擁有搜救犬專屬隨隊獸醫的城市。

消防局表示，內政部消防署為讓國內各直轄市、縣市搜救作業標準接軌國際救災體系，正推動「特種搜救隊國家認證計畫」（National Accreditation Process NAP）」，輔導建置符合國際標準的搜救隊，將搜救隊分成輕型、中型、重型隊伍，消防局現階段以中型搜救隊為目標積極整備，正整備提昇特種搜救隊執行救災時的搜救能力。