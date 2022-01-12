國民黨北市議員徐巧芯爆料，4年來接了870多萬元的政府標案，簡直是「領黨的零用錢」，放言因此發聲明自清。（摘自放言網站）

資深媒體人周玉蔻創立「放言科技傳媒」上午遭國民黨北市議員徐巧芯爆料，「放言」則發出聲明回應，自家合作案的協商簽約過程，與其他家媒體相同，且股東皆為民間人士。對此，徐巧芯直言，周玉蔻把自己和報社、電視台做類比，簡直是拿高端比莫德納，「你敢講我還真的不敢聽」，且「放言」的股份中，周玉蔻就占了85%，還敢說什麼「股東都是民間人士」？同時，她還繼續追問政府單位和「放言」兩個問題。

徐巧芯12日下午在臉書上表示，周玉蔻在臉書上發了一個放言的聲明，把自己跟報社、電視台做類比，實在是把自己捧上天了，簡直是拿高端比莫德納，「你敢講我還真的不敢聽欸」。

徐巧芯指出，按照網路上的資訊，放言公司資本額1千2百萬，發行股數120萬股，也不是上市公司。相較於周主持節目的電視台資本額有六億，發行股數2000萬股，放言是什麼樣規模的媒體很清楚，如果今天不是因為周玉蔻，哪個政府機關願意做冤大頭，把預算下在沒什麼人看的網站上？她聲稱「放言股東都是民間人士」，但看看他所發行的1200000股當中，周玉蔻本人持股1020000，佔了85%，另外一位陳姓董事180000股，只佔了15%。

徐巧芯直言，一個周玉蔻占八成五股份的公司，還敢說什麼「股東都是民間人士」，這句話還不如改成「我就是民間人士！」從公司結構分析，跟其他媒體比起來，這就是妳私人的口袋公司，敢說這些話臉皮真的要很厚。

接著，徐巧芯想請問政府單位以及放言：

(1) 此公司的廣告刊登成效如何？放言的網站每個月的流量如何？有哪些在網站上看到的是屬於「廣告」的部分？

(2) 現在網站上出現的這幾張，是高雄市政府下預算給放言的投放廣告嗎？成效又如何、流量又如何呢？周玉蔻要不要、敢不敢出來跟大家說明？