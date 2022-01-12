連鎖早餐業者近日宣布漲價，法務部常務次長張斗輝11日首度帶領跨部會「物價聯合稽查小組」進行現場稽查，旗下品牌包括「麥味登」及「炸鷄大獅」的揚秦國際企業稍早表示，感謝消費者對麥味登35年來的支持，包括「麥味登」及「炸鷄大獅」原定1月18日調整售價之商品，延後至春節年後擇期實施。

連鎖早餐業者麥味登宣布調整部分餐點價格，包括夾堡類、中式點心、早午餐類及麵飯類，調幅介於5～10元間，總計調整29項，大部分早餐類的熱門品項皆維持原價，新售價原訂自2022年1月18日開始實施。

麥味登母公司揚秦表示，由於國內外原物料價格自2021年三月起即開始上漲，不論是牛肉、豬肉及雞肉相關製品、食用油、奶油、麵粉或是外帶紙類包裝材料等，供應商進貨成本已連續上漲10個月，過往原物料價格短暫性波動皆由總部吸收，但由於連續漲幅過高，為整體經營考量，因此調整部分餐點品項價格。

調整品項方面，夾堡類包括培根系列、鮮蔬系列、鮮蛋沙拉系列調漲5元，中式點心包括酥炸餃、蘿蔔糕、蔥抓餅系列調漲5元，早午餐類部分商品調漲5至10元，麵飯類包括蛋包飯、義大利麵系列調漲10元，占麥味登菜單品項數共119項逾2成。

揚秦強調，「麥味登」所使用的物料皆經層層食安檢驗與品質把關，更已達全商品「無人工防腐劑」的目標。「炸鷄大獅」為全台唯一通過「穆斯林友善餐廳認證」的連鎖台式炸雞品牌，全食材皆通過「清真認證」。調整部分餐點價格，係為整體經營成本考量與維護產業健全發展。

揚秦表示，將持續發展國民經濟美食，提供消費者更健康的餐食選擇。