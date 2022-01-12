潛艦國造案聘請韓國SI公司擔任建造技協，國民黨立委馬文君接獲爆料錄音，該公司成員指控該公司是騙子，台船今天為此發聲明，強調相關談話指控係廠商內部惡鬥，心生怨懟藉機爆料。不過台船同時也指出，海軍與台船都有嚴格考核技協人員，S公司建造技協均屬船廠退人員組成，108年至今已汰除19名不適任人員，並更換合格的新顧問替補。

負責介紹商源的前海軍顧問郭璽被媒體披露在私下會議中，批評潛艦國造之前的設計顧問公司，直布羅陀的GL公司是「詐騙集團」，還批評韓國SI公司的技協一點都沒有幫助，一問都是不知道，回去給一份報告都了無新意，不知道去那裡抄的。

對此，台船表示，郭係於某場合，開完笑的說法說G公司與S公司是詐騙集團，以致於媒體斷章取義，造成社會大眾誤解。

台船指出，GL公司主要負責初步設計、合約設計、細部設計階段的文件發展與檢視、完成各系統設計檢視、提供水下安全建議與精進方案、協助建立設計、計算、分析能量；SI公司則負責造艦所需廠房之建置與機具設備建置／調校、船段試製作業、壓力殼製造。

台船強調，G公司協助指導完成上述之設計成果，皆已複式查核通過海軍國外技協顧問、確認所有系統設計皆可符合合約規範功能需求；S公司也協助指導完成壓力殼製造，並已複式查核通過海軍國外技協顧問確認符合相關施工規範與規定。

而馬文君所掌握錄音卻有一名SI的成員遲姓顧問，指控SI公司是騙子，當初提給台方的方案是假的，說好該派來的人都沒派來。對此，台船也說，S公司老闆於本年度4月份合約期滿後，不再續聘遲顧問，以至於其心生怨懟，此仍廠商內部惡鬥，遲顧問藉機蒐集郭先生與台船工作階層談話內容，藉機爆料。

台船說，此次遲顧問欲另組團隊，欲分食後續艦技協大餅，但技協團隊之各項評選，台船公司除有評選機制外，且皆必須經過海軍嚴格把關與審查，因此絕不可能發生直接指定特定廠商。

此外，郭璽被媒體披露，向遲姓顧問談到接下來會有第二到第八艘潛艦，「第2條到第8條的預算都已經編好了，所以你要找一個好的團隊，一直做下去」，台船則澄清，海軍尚未建案，更遑論預算獲得，現台船盡全力完成首艘原型艦之建造作業。

台船也提到，劍龍級潛艦延壽技協案尋商作業，技協團隊之各項評選，必須經過海軍嚴格把關與審查，本案屬尋商階段中均未成案，此乃廠商欲得標本案之一般商業行為。