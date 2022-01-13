F-16V戰機11日墜海，飛行官陳奕仍失聯，12日上午尋獲飛機本體殘骸，但並未發現飛行員，而昨日家屬也到現場聲聲呼喚、集氣。海軍水下作業大隊人員昨晚搭乘膠筏到墜機地點，發現大量殘骸，還疑似發現一件外套，由於天色昏暗，海軍搜救暫告一段落，今（13日）清晨後會繼續展開搜救。而總統蔡英文今日上午也會到嘉義聽取搜救報告，並探視慰問家屬。

空軍嘉義基地編號6650的F-16V戰機墜海至今已超過30小時，昨日上午找到多片戰機殘骸，但飛行員陳奕仍下落不明。昨下午1時許，空軍司令部也陪同陳奕家屬及其女友到失事現場，親友在堤防邊聲聲呼喊，「陳奕回來啊！」「你在哪裡啊！」令人相當不捨。

軍方和漁民在距鰲鼓溼地外海堤防約2、300公尺遠土堤撿到多塊戰機殘骸。（呂妍庭攝）

海軍水下作業大隊人員昨晚乘膠筏，前往F-16V戰機失事的水域進行搜救，現場發現大量殘骸，殘骸經撿拾上船運回岸邊，光裝袋就花超過5分鐘，其中疑似還發現一件外套。由於能見度極差，水下作業大隊昨晚9點45分執行最後一次搜索後，當日搜救行動暫告一個段落，今清晨再執行水下搜救行動。空軍則是持續投擲照明彈，支援直升機在低空徹夜搜救，海巡署也在堤岸邊設置照明燈照亮海面，持續搜救。