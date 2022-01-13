根據Adobe Analytics數據顯示，美國消費者在假期旺季的網購支出低於預期，增幅創近年來最低，歸因於供應鏈問題導致產品缺貨和延遲送達。

Adobe Analytics周三公布，2021年假期購物季消費者網購支出寫下2045億美元的新高紀錄，較前一年同期成長8.6％，不過，網購支出遜於該機構原預期的2070億美元，寫下2014年開始追蹤此數據以來最低增幅。

根據Salesforce資料，塞港、疫情導致亞洲工廠關閉、貨櫃與卡車司機短缺等因素，都使全球和美國假期庫存縮減2％。