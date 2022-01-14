陸港股市14日開盤下挫 10:192022/01/14 工商 李書良 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 陸港股市14日開盤走低，滬指開盤報3544.07點，跌0.31％。深成指開盤報14054.67點，跌0.59％。創業板指開盤報3059.14點，跌0.78％。科創50指數開盤報1289.38點，跌0.41％。 香港恒生指數跌1％，報24185.86點。恒生科技指數重跌3％，科技股集體下挫，B站跌超7％，美團跌近5％，京東、明源雲、阿里巴巴跌超4％，快手跌近4％，騰訊控股跌2.8％。 陸股5日開盤小漲 港股科技股下挫 新年首個交易日 陸股低迷承壓 #開盤 #陸港股市 #日開盤 #跌超 #跌近 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 沾光1 零股交易大爆發 04:102022/01/05 財經要聞 Fed估3月升息 全球股市臉綠 04:102022/01/07 財經要聞 匯 新台幣收27.632元 創六個半月新高 04:102022/01/04 財經要聞 陸股午後承壓 滬深兩市創2個月低點 16:102022/01/13 財經 旗下人工島爆違建 恒大急停牌 04:102022/01/04 全球財經 A股三大指數早盤漲跌互見 滬指震盪走低 10:422022/01/10 財經 港股開紅盤 開高走低 跌逾70點 10:302022/01/03 財經 台積電開盤漲6元 台股漲逾百點 站回18300點 09:092022/01/12 財經 《期貨》美股遭空襲 1月台指期開盤重挫135點 09:092022/01/06 財經 開紅盤股匯雙漲 新台幣創逾六個半月新高 17:112022/01/03 財經 Fed或將提前升息 A股開盤走低 10:262022/01/06 財經 財經熱門新聞 長榮200冤魂有救？驚天目標價再現 他見關鍵2字竟喊：慘了 - 財經 航運今年玩完了？專家曝塞港真實數據嚇一跳 - 財經 讓三星超車！台積電為它大改3奈米計畫 瘋搶產能內幕曝光 - 財經 台積電ADR飆破新高 科技股卻慘殺一片 幕後兇手曝光 - 財經 台灣蘋果日報出售案有新進展 優先買家身分曝光 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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