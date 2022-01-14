陸港股市14日開盤走低，滬指開盤報3544.07點，跌0.31％。深成指開盤報14054.67點，跌0.59％。創業板指開盤報3059.14點，跌0.78％。科創50指數開盤報1289.38點，跌0.41％。

香港恒生指數跌1％，報24185.86點。恒生科技指數重跌3％，科技股集體下挫，B站跌超7％，美團跌近5％，京東、明源雲、阿里巴巴跌超4％，快手跌近4％，騰訊控股跌2.8％。

陸股5日開盤小漲 港股科技股下挫
新年首個交易日 陸股低迷承壓
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