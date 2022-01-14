北京市交管部門今天（1月14日）發布《關於北京2022年冬奧會和冬殘奧會期間北京市設置奧林匹克專用車道有關事項的通告》。通告明確，奧林匹克專用車道1月21日將正式啟用。

據《人民日報》報導，奧林匹克專用車道是指北京2022年冬奧會和冬殘奧會期間，在競賽場館、非競賽場館以及為冬奧會和冬殘奧會服務相關設施之間，供服務冬奧會和冬殘奧會機動車使用的專用車道。

北京2022年冬奧會和冬殘奧會期間，將分階段啟用奧林匹克專用車道。其中冬奧會啟用時間為1月21日至2月25日，共36天，涉及42條道路，239.5公里。冬殘奧會啟用時間為2月26日至3月16日，共19天，涉及29條道路，196.7公里。除京禮高速奧運專用道全天啟用外，其他奧運專用道均為6時至24時啟用。

《通告》規定，奧林匹克專用車道啟用期間，只準許以下3類車在奧林匹克專用車道內通行。一是持有奧運專用證件的車輛，包括：按照車輛證件標明權限可通行奧林匹克專用車道的客運車輛；為奧林匹克大家庭成員運輸行李、器材設備的車輛；執行場館運行保障的通信、電力、興奮劑檢測、醫療救護、應急搶險車輛；承擔比賽轉播任務的衛星轉播車；核定總質量4.5噸（不含）以下的物流、餐飲、清廢等貨運車輛。二是持有開（閉）幕式及其綵排車證的車輛，可在活動當日通行；三是執行緊急任務的警車、消防車、救護車、工程救險車。

對於違反奧林匹克專用車道規定的，將由公安機關交通管理部門按照「機動車違反規定使用專用車道的」違法行為，依法予以處罰。此外，在設置奧林匹克專用車道的道路上，同時設有公交專用車道的，在奧林匹克專用車道使用時段，機動車可以借用公交專用車道通行。