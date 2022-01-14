美智庫蘭德公司資深分析師葛羅斯曼（Derek Grossman）近日投書《外交政策》。文中指出，隨著拜登執政已進入第2年，但對於與中國大陸在印太地區地緣政治角力的關注，華府仍有所失衡。畢竟，柬埔寨與寮國這2個頗富戰略意義的小國，依舊被拜登所忽視；然而，這可能是嚴重的誤判。

※將競爭帶入北京後院

葛羅斯曼認為，長期以來，觀察家無不把柬埔寨與越南視為北京的附庸、衛星國或準殖民地。一旦美國正式在此插旗，等於將戰略競爭帶入大陸自己後院。更重要的是，這可以掃除外界認為美國無法敵擋北京在印太地區崛起的印象。

甚至，美國勢力進駐大陸後院，等於逆轉當地戰略情勢。即使像菲律賓、泰國等國，也會震撼於為何美國突然走進大陸後院。

至於如何加強美國與柬埔寨、寮國的交往；作者認為，透過反制北京「一帶一路倡議」，或是美軍加強訪問柬埔寨雲壤海軍基地(Ream Naval Base)，都能翻轉看似已成為既成事實的現狀；即大陸終將主導、甚至是征服東南亞大陸。

葛羅斯曼也主張，和柬埔寨、寮國的合作還會吹起一陣西風，從而強化美國與泰國、越南的連結。畢竟，這兩個國家都對北京的舉措感到憂心；特別是，大陸在湄公河沿岸興建水壩，而湄公河又是柬埔寨、寮國、泰國與越南的經濟命脈。

拜登團隊還可能自以為是的歸納結論：寮國與柬埔寨在北京的軌道上盤根錯節，華府應將資源與時間投資在區域裡更容易接受，也更有助於戰略競爭的家。圖為北京援助柬埔寨科興疫苗。(圖/新華社)

※民主價值優先於共同利益

然而，截至目前為止，拜登政府與柬埔寨的互動卻一直很差甚至可用無效來形容；至於寮國，則根本不在美國的守備範圍。作者認為，拜登政府將共同民主價值觀置於共同利益之上，使民主成為外交政策的優先項目，而讓這兩個非民主國家成為戰略犧牲品。

甚至，拜登團隊還可能自以為是的歸納結論：寮國與柬埔寨在北京的軌道上盤根錯節，華府應將資源與時間投資在區域裡更容易接受，也更有助於戰略競爭的家。

但葛羅斯曼認為，民主、自由與人權雖然是拜登政府的優先項目，卻不一定與「大國戰略競爭」相衝突。事實上，如何在不完全拋去價值觀的前提下，又擁抱國家利益，華府已經有正面的範例。

當美國國防部長奧斯汀在訪問半權威主義的新加坡時，以及美國務卿布林肯2021年訪問愈來愈不自由的印度時，兩人不約而同的放緩民主價值觀的公開論調。甚至，他們反而承認自身的民主問題。

※越南的經驗

作者強調，兩人沒有給對方上一堂民主課，而是讓雙方互動呈現雙向的溝通。因此，拜登政府實在沒必要只將雙邊互動掛勾在民主之上。

從越南的例子可以看出，美國對其他國家的民主標準已經有所放鬆，唯獨對柬埔寨與寮國沒有。不論是歐巴馬、川普還是拜登，都有意識地在與越南打交道時，淡化民主價值。事實上，越南雖然人權紀錄糟糕，甚至不斷惡化；但卻是戰略棋盤上甚是重要的一環。

葛羅斯曼總結，越南的例子說明，只要美國願意，就可以在印太地區兼顧價值觀與務實合作。忽視柬埔寨與寮國是戰略錯誤，華府需要更明智地平衡價值觀與利益。